Jaf ziua in amiaza mare! Un pusti de 13 ani a furat 13.000 de €

Jaf ziua in amiaza mare, la Sibiu. Un pusti de 13 ani a gasit cheia unei case ascunsa sub un ghiveci de la intrare si a reusit apoi sa plece din casa familiei cu o prada consistenta. Baiatul a furat nu mai putin de 13.000 de euro, 300 de dolari, bijuterii si ceasuri. Culmea e ca la iesire a dat nas in nas chiar cu stapana casei, care a incercat sa-l opreasca. Baiatul insa a reusit sa se smuceasca, s-a descotorosit de haina si a fugit. Femeia i-a gasit in buzunare un telefon mobil si cateva sute de lei. Politistii spera sa-l prinda cat mai curand pe baiat si sa recupereze banii si lucrurile valoroase furate. Daca va fi prins, adolescentul risca sa fie transferat intr-un centru de reeducare. Da ...