Jaful de la cazinoul din Pitesti a durat 20 de secunde. Cu ce suma au fugit cei doi

Jaf Pitesti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jaf armat in 20 de secunde, la Pitesti. Doi indivizi mascati au intrat cu un pistol si un topor intr-o sala de jocuri in clipa in care angajata numara banii. I-au amenintat pe martori si pe paznic si au fugit cu 40000 de lei. La ora 6 si 15 minute, doi indivizi mascati au intrat intr-o sala de jocuri de pe bulevardul central din Pitesti. Unul avea o gluga pe cap si un pistol in mana, iar celalalt o masca de Mos Craciun si un topor. Au mers tinta la casierita care tocmai numara banii si era supravegheata de un paznic. Doi clienti au fost si ei martori la aceste scene, inregistrate de camerele de supraveghere. Nimeni nu a avut timp de reactie, pentru ca agresorii i-au amenintat cu armele. Unul dintre ei a ...