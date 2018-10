Jair Bolsonaro a castigat alegerile prezidentiale din Brazilia. Trump l-a sunat sa-l felicite

Cum a reactionat Misha dupa ce l-a vazut pe Connect-R sarutandu-se cu o blonda misha Distribuie Tweet Facebook E-mail Misha si Connect-R au divortat in urma cu mai bine de un an, dar au ramas buni prieteni de dragul fetitei lor, Maya. Surse din anturajul lor sustin c ...

Brigitte Nastase, in stare de soc! Mesajul publicat de vedeta pe contul sau de Instagram Distribuie Tweet Facebook E-mail Brigitte Nastase atrecut prin momente de groaza in noaptea de sambata spre duminica. Vedeta a fost in stare de soc dupa cutremurul care a avut loc in Romania. Un cutremur cu magnitudinea 5,8 pe ...

COTAR. Transportul public de persoane va fi suspendat: Se incalca principiul liberei concurente privind conditiile de acces la piata transportului de persoane Transportul public de persoane între București și localitățile din Ilfov va fi suspendat, începând cu data de 31 octombrie, din cauza faptului că nu mai există nicio autoritate care să reglementeze această piață, informează Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi ...

Aspecte privind legalitatea emiterii deciziilor având ca obiect regularizarea contribuției CASS aferente anului 2012 În ultima perioadă (ultimele 3-4 luni), avocații, notarii și executorii judecătorești „s-au trezit" cu toate conturile personale poprite, fără a cunoaște alt motiv al acestor popriri, în afară de imensa „foame de bani a Guvernului".

Marinarul roman rapit pe coasta Nigeriei a fost eliberat Marinarul roman care a fost rapit de pe o nava elvetiana in largul Nigeriei, in luna septembrie, a fost eliberat, anunta Ministerul Afacerilor Externe.

A fost in luna de miere in Belize. Peste doua luni a facut o descoperire socanta O femeie din Florida nu va uita niciodata luna de miere petrecuta in Belize, dar nu din motivele obisnuite. S-a ales cu un suvenir deloc dorit, care i-a dat viata peste cap in urmatoarea perioada.

Ce sa NU faci niciodata imediat dupa ce ai mancat. Risti sa te imbolnavesti grav! Iată câteva dintre lucrurile pe care trebuie să le eviţi după ce ai luat masa, deoarece îngreunează sau împiedică digestia. Citește mai departe...

Pofta, bat-o vina! A furat un cal cu caruta cu tot ca sa mearga sa manance mici la un targ A ajuns în arest, după ce a furat un cal cu căruță cu tot! Tânărul de 30 de ani, a dat lovitura în comuna Merișani, în comunitatea de rromi în care trăia. Citește mai departe...

Zi tensionata pentru Augustin Lazar: CSM anunța rezultatul verificarilor dosarului de candidatura Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță luni rezultatul verificărilor dosarului de candidatură al lui Augustin ...