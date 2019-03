James Corden este prezentatorul galei Tony Awards 2019

James Corden a fost desemnat marţi în calitate de prezentator principal al ediţiei din acest an a galei de decernare a premiilor Tony, cele mai importante distincţii atribuite de industria teatrului american, informează site-ul revistei Variety, potrivit agerpres.ro.

Starul britanic, prezentatorul emisiunii de televiziune "The Late Late Show", a prezentat gala Tony Awards şi în anul 2016 şi a câştigat un premiu Tony la categoria "cel mai bun actor într-o piesă de teatru" pentru interpretarea sa din spectacolul "One Man, Two Guvnors" în 2012.

În monologul său prin care a deschis evenimentul din 2016, James Corden a adus un tribut emoţionant celor 50 de victime din clubul de noapte Pulse din oraşul american Orlando, care au murit în urma unui atac comis cu arme de foc în aceeaşi zi în care a avut loc gala premiilor Tony.

Gala Tony Awards va avea loc în acest an la Radio City Hall din New York pe 9 iunie şi va fi difuzată în direct de postul de televiziune CBS. Nominalizările la premiile Tony vor fi anunţate pe 30 aprilie.

Ceremonia de decernare a premiilor Tony, care recompensează artiştii şi spectacolele puse în scenă pe Broadway, este difuzată de CBS începând din 1978.

Evenimentul din 2019 marchează cea de-a 73-a aniversare a premiilor Tony, atribuite pentru prima dată pe 6 aprilie 1947.

În ultimii trei ani, James Corden a prezentat şi două ediţii ale galei de decernare a premiilor Grammy.