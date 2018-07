James Gunn, regizorul filmelor Marvel "Gardienii Galaxiei", a fost concediat de Disney

James Gunn, regizorul filmelor Marvel "Gardienii Galaxiei", a fost concediat de compania Disney şi nu va mai realiza ultimul opus al seriei după ce pe Twitter au fost descoperite mesaje ale sale în care glumea despre pedofilie şi viol, a confirmat vineri studioul pentru AFP. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Mesajele scrise de scenaristul şi regizorul James Gunn au fost publicate între 2008 şi 2011. "Aluziile făcute pe contul de Twitter şi comportamentul său sunt de neapărat şi incompatibile cu valorile studioului nostru, aşa că am pus capăt relaţiei noastre profesionale cu el", a explicat într-un comunciat Alan Horn, patronul Walt Disney Studios. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Aceste mesaje vechi au fost descoperite de personalităţi de dreapta şi de extremă dreapta ostile lui James Gunn, un activ critic la adresa lui Donald Trump. "Multe persoane care au urmărit cariera mea ştiu că atunci când am început, ma vedeam ca un provocator, făcând filme şi spunând glume scandaloase şi tabu. Aşa cum am spus public de multe ori, pe măsură ce m-am dezvoltat ca persoană s-au dezvoltat şi munca şi umorul meu", s-a apărat joi James Gunn pe Twitter. "Perioada când am spus aceste lucruri doar pentru a şoca şi a atrage atenţia s-a încheiat", a adăugat el. James Gunn a realizat primele două filme din "Gardienii Galaxiei" în 2014 şi 2017. A treia parte, a cărei regie îi fusese încredinţată, ar trebui să fie lansată în 2020. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un aco ...