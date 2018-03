James Mattis, despre Siria: ”Nu ar fi deloc intelept sa utilizeze arme chimice”

James Mattis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul apararii din SUA, James Mattis, aflat in vizita in Oman, a avertizat ca orice atac chimic comis de catre regimul sirian nu ar fi deloc intelept, informeaza duminica AFP. “Am fost foarte clari cu privire la faptul ca nu ar fi deloc intelept (pentru regimul sirian) sa utilizeze arme chimice impotriva populatiei si civililor, indiferent de campul de lupta”, le-a spus Mattis jurnalistilor cu ocazia deplasarii in aceasta tara din Golf. Avertismentul lui Mattis, care a amintit precedentul raidurilor americane de anul trecut din Siria dupa un atac cu arme chimice atribuit regimului de la Damasc, intervine pe fondul informatiilor conform carora fortele regimului sirian ar fi folosit clor ...