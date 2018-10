Jamie Oliver: "Nu mai am bani". Cum a pierdut celebrul chef 12,7 milioane de lire sterline

Jamie Oliver google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dupa 18 luni ”extrem de dificile”, Jamie Oliver marturiseste ca nu mai are bani. Recent, Jamie Oliver a marturisit ca nu mai are bani pentru a continua afacerile sale cu restaurante, dupa ce lantul sau Jamie’s Italian s-a aflat, anul trecut, in pragul falimentului. Celebrul chef din Marea Britanie a declarat ca nu mai are bani de investit in afacerile sale dupa ce a folosit 12,7 milioane de dolari din propria sa avere in incercarea de a le revitaliza. Jamie Oliver (43 de ani) spune ca, daca ar putea, ar face acelasi lucru si in viitor, doar ca nu este posibil. Acesta a declarat pentru DailyMail: ”Nu mai am bani. La acest moment, nu pot pune in pericol cealalta parte a afacerii s ...