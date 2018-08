Jan Ullrich anunta ca merge la o clinica de dezintoxicare, dupa conflictul cu Til Schweiger

Fostul ciclist german Jan Ullrich, câştigător al Turului Franţei în 1997, a fost arestat la Mallorca după un conflict cu vecinul său, actorul Til Schweiger, a anunţat că va urma un program împotriva consumului de alcool şi droguri la o clinică de dezintoxicare din Germania. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); "Separarea de Sara şi distanţa faţă de copiii mei, pe care nu i-am văzut de la Crăciun şi care aproape nici nu-mi vorbesc, m-au făcut să fac lucru şi să consum diverse chestii, iar acum regret foarte tare. Din dragoste pentru copiii mei, am decis să fac terapie", a declarat Ullrich pentru Bild. Vineri, Ullrich a fost reţinut pentru că a intrat în grădina vecinului său, actorul Til Schweiger, iar apoi a provocat o bătaie. Ullrich a fost eliberat după câteva ore şi are un ordin de restricţie faţă de Schweiger. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); El i-a atacat pe actor şi invitaţii acestuia, care sărbătoareau lansarea filmului "Honey in the Head". "Am sunat la uşă, nu mi-a răspuns nimeni, aşa că am intrat. M-am certat cu un angajat al lui Til, iar acesta s-a dezlănţuit asupra mea cu o figură de karate. A venit poliţia, dar nu m-am putut înţelege cu agenţii. Vorbeau doar spaniolă, nici germană, nici engleză. Nu mi-am putut suna avocatul. În celulă a fost groaznic, a fost una dintre cele mai urâte experienţe din viaţa mea", a declarat Ullrich. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abo& ...