Jandarmerița batuta cu bestialitate de protestatari ar putea ramane paralizata pe viata

Femeia-jandarm care a fost lovită de mai multe persoane la protestul de vineri seară din Piaţa Victoriei ar putea rămâne paralizată pe viaţă, au declarat, sâmbătă, reprezentanţii Jandarmeriei Române. „Am văzut multe titluri care insinuau că jandarmii şi-au abandonat colegii. Nimic mai fals. Ce s-a întâmplat cu exactitate la acel moment va rezulta în urma The post Jandarmerița bătută cu bestialitate de protestatari ar putea rămâne paralizată pe viaţă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.