Jandarmeria a prezentat tehnica folosita la proteste. Nicio arma nu este letala și nu provoaca rani majore

Jandarmeria Română a organizat, luni, o demonstrație pentru a prezenta materialele folosite la protestul din 10 august. Prezentarea vine la solicitarea ministerului Afacerilor Interne, după ce mai multe persoane au expus, în mediul online, fotografii cu rani deschise, care ar fi fost provocate de muniția folosită de jandarmi. O altă controversă din mediul online a