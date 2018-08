Jandarmeria Romana a raspuns: Cata muniție a folosit la protestul din 10 august

Peste o suta de noi cazuri de rujeola au fost confimate in ultima saptamana, numarul totla al imbolnavirilor ajungand la 15.027, dintre care 59 de decese, potrivit datelor transmise de catre Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

Costel Geambașu a murit. Vestea că solistul trupei "Odeon" și, totodată, fondatorul acesteia s-a stins din viață a căzut ca un trăsnet în sufletele rudelor, colegilor de breaslă și ale oamenilor care i-au îndrăgit muzica. Prea puțini știau că regretatul artist fusese diagnosticat cu o boală teribilă, iar ieri, organismul său a cedat.