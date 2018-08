Jandarmeria toarna gaz pe foc: 'Nu am avut violențe excesive a fost datorita intervenției profesioniste moderate și raționale ale Jandarmeriei Romane'

Reprezentanții Jandarmeriei precizează că persoanele care au protestat pașnic vineri seară au fost afectate de gazele lacrimogene deoarece nu s-au delimitat de grupurile violente, așa cum li s-a cerut și că și-au asumat riscurile. Aceștia mai arată că jandarmii au intervenit moderat și rațional, scrie Mediafax.

„Pe rețelele de socializare se anunță și pentru această seară asemenea proteste. La fel, însoțite de multe mesaje care incită la violență. Pe parcursul zilei continuăm să-i avettizăm pe cei care doresc să participe la activități să fie receptivi la ce transmitem noi, să reacționeze în cnscință, întrucât se expun conștient sau inconștient unor riscuri. Există posibilitatea apariției acestor persoane agresive, care să încerce din nou deturnarea evenimentelor din spațiul public. Aseară, oameni civilizați au fost folosiți ca scut de protecție în spatele cărora au fost acești huligani. Evitați prezența copiilor în piață, întrucât pot cădea victime”, a declarat Georgian Enache, reprezentantul Jandarmeriei Capitalei.

Acesta a mai precizat că toată acțiunea de vineri seară a jandarmilor a fost supravegheată de un reprezentant al Parchetului Militar.

„Pentru că nu s-a renunțat nici după utilizarea materialelor lacrimogene la violențe, s-a ajuns la intervenția pentru restabilirea ordinii publice, în jurul orei 23:11. Pe tot parcursul zilei, cei prezenți în Piață au fost avertizați, atenționați prin canale media, direct, că se expun unor riscuri în cazul în care rămân în continuare în zona în care au loc violențele, cei care au ales să rămână, și-au asumat conștient sau inconștient aceste riscuri”, a mai spus Georgian Enache.

Referitor la faptul că persoane care au protestat pașnic au fost afectate de gazele lacrimogene, Marius Militaru, șef comunicare Jandarmeria Română, a subliniat că aceștia nu s-au delimitat de grupurile violente, ceea ce a îngreunat intervenția forțelor de ordine.

„Extracția e uneori dificilă, pentru că tactic grupurile au fost dispersate, nu au fost compacte. Extracția comporta anumite riscuri. (...) A fost un dispozitiv eminamente defensiv și mai mult reactiv. (...) Jandarmeria a fost foarte bine pregătită și dacă nu am avut violențe excesive a fost datorită intervenției profesioniste moderate și raționale ale Jandarmeriei Române. (...) Oamenii obișnuiți nu s-au delimitat de grupuri violente, ce ne-a îngreunat intervenția. Dacă erau mai receptivi la ceea ce am transmis noi, și în momentul în care am făcut somații, că din spatele mulțumii se aruncă, nu ar fi avut ei o atitudine ostilă și provocatoare la adresa forțelor de ordine, lucrurile ar fi fost mai simple pentru noi”, a spus Marius Militaru.