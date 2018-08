Jandarmerita Stefania, rezultate modeste la probele sportive! Femeia agresata in Piata Victoriei a intrat in Jandarmerie anul trecut

Stefania, femeia agresata vineri in Piata Victoriei, a intrat in randul Jandarmeriei anul trecut, in luna februarie.

Stefania N., femeia despre care s-a spus ca ar avea fractura la coloana cervicala (informatie dezmintita ulterior) a intrat in Jandarmerie in februarie 2017, prin incadrare directa, in urma unui examen.

Jandarmerita agresata a fost declarata admisa cu media 8,80 la testul scris si 8,62 la probele fizice. Practic, ea a obtinut a 66-a medie la scris si a 161-a la probele fizice. In total, 103 candidati au fost declarati admisi la examen. Acestia au fost incadrati in functia de subofiter operativ principal ordine publica.

Stefania a ajuns cunoscuta dupa ce vineri seara a fost agresata de un grup de cetateni furiosi la prostestele care au avut loc in Piata Victoriei. Cateva ore mai tarziu, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei a declarat ca ea este suspecta de fractura de coloana cervicala, informatie dezminitita chiar de Ministrul Sanatatii, care a vizitat-o la spital.

Femeia a fost la un pas sa fie linsata, fiind salvata in ultimul moment chiar de cativa protestatari care au observat ca este femeie. Acestia au protejat-o cu propriul corp si au „predat-o” colegilor care "o pierdusera" pe drum. In timpul agresiunii, Stefaniei i-a fost sustrasa arma, aceasta nefiind gasita pana in acest moment.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.