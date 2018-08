Jandarmii constanteni asigura ordinea publica la meciul de fotbal dintre A.F.C. Dunarea 2005 Calarasi si C.SU. Craiova

Gruparea de mare traditie din Anglia Leeds United zburda in debutul de campionat din Championship, al doilea esalon din Albion, avand 7 goluri marcate in doua meciuri, cel mai bun atac din campionat.

12 persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica pe DN 38, intre localitatile Topraisar si Amzacea, judetul Constanta, in care au fost implicate sase masini.

La o zi după ce a dezvăluit public că a primit foarte multe amenințări cu moartea în urma mitingului diasporei în timpul căruia s-au înregistrat violențe, Mircea Badea a făcut un anunț important. În rândurile scrise pe o rețea de socializare, el a informat pe toată lumea că în această seară va face o emisiune […] The post Anunt de ultima ora facut de Mircea Badea, dupa ce a fost amenintat cu moartea! Se intampla diseara appeared first on Cancan.ro.