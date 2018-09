Jandarmii constanteni la campania de ecologizare Let’s do it Romania (galerie foto)

Jandarmii constănţeni au participat şi în acest an la campania de ecologizare „Let’s do it Romania”, informează Gruparea de Jandarmi Mobilă „TOMIS” Constanţa.Încă din anul 2010, jandarmii constanțeni sunt prezenți la campania de ecologizare „Let’s do it Romania”.În acest an, 50 de jandarmi din cadrul Grupării Mobile s-au alăturat campaniei, au participat sâmbătă, 15 septembrie a.c., în intervalul orar 10.15-11.00 și au strâns deşeuri în 15 de saci cu capacitatea de 200 kg, din care șapte saci s-au umplut cu sticle de plastic, cinci cu hârtii şi cu cartoane şi trei cu cauciucuri și alte deșeuri metalice.Pentru desfăşurarea în bune condiţii a acestei campanii de ecologizare, s-a luat legătura cu reprezentantul în teritoriu a acestei asociaţii, domnul Cosmin Bârzan şi a fost stabilită zona din apropierea unității-Bulevardul IC Brătianu -Prelungirea Matei Milo-Câmpul din spatele unității.