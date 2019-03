Jandarmii ieseni au participat la doua actiuni de plantare arbori

jandarmi plantare copaci 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La invitatia Directiei Silvice Iasi, jandarmii ieseni au participat in zilele de 18 si 20 martie 2019 la doua activitati de sadire arbori pe raza Ocolului Silvic Iasi – zona C.A. Rosetti si Ocolului Silvic Podu Iloaiei. Astfel, jandarmii ieseni s-au alaturat Programului national ”Luna plantarii arborilor” activitatea de sadire desfasurandu-se sub coordonarea lucratorilor silvici. Prin Codul Silvic (Legea nr. 46/2008) s-a stabilit ca in fiecare an, in perioada 15 martie – 15 aprilie, in functie de conditiile meteo, sa se sarbatoreasca Luna plantarii arborilor, ocazie cu care au loc si activitati de impadurire a terenurilor planificate. In fiecare an, alat ...