Jandarmii ieseni organizeaza un eveniment special pentru copii la Ateneul din Iasi

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cu ocazia venirii primaverii, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Iasi in parteneriat cu Ateneului Iasi si Palatului Copiilor Iasi va organiza joi, 1 martie 2018, ora 10.00, in sala ”Radu Beligan” a Ateneului din Iasi o activitate cu caracter preventiv intitulata ”Martisor in siguranta”. Manifestarea se adreseaza copiilor si consta in prezentarea unor momente artistice tematice, cu expunerea unor informatii de interes pentru copii cu privire la anumite conduite civice de urmat in spatiul public, punctarea unor recomandari ale Jandarmeriei privind evitarea victimizarii si evitarea implicarii in materializarea unor fapte antisociale. Inaintea manifestarii va fi organizata si o expozitie cu tehn ...