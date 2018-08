Jandarmii montani au intervenit de urgenta dupa ce o familie cu doi copii s-au ratacit

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O familie cu doi copii a fost recuperata, duminica, de pe traseul Jepii Mari, oamenii sunand la 112 dupa ce s-au ratacit. Jandarmii montani prahoveni i-au recuperat pe turisti si i-au dus in siguranta in Sinaia, potrivit Mediafax. Potrivit Jandarmeriei Prahova, un turist a sunat duminica la 112 spunand ca, in timp ce se afla pe traseul Jepii Mari impreuna cu sotia si cei doi copii mici, s-a ratacit, iar sotia se deplaseaza cu dificultate din cauza epuizarii. Un echipaj aflat in zona Piatra Arsa a intervenit si i-a preluat pe cei patru turisti, i-a dus pe jos si apoi cu masina pana in Sinaia. Jandarmii atentioneaza ca vremea nu este prielnica drumetiilor din cauza furtunii, in zona fiind semnalata si grindina. Daca ...