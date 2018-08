"Jandarmul in alb" din Piata Victoriei semneaza o lucrare despre "incalcarea abuziva a drepturilor omului"! Ce spune Paraschiv despre luarea de ostatici

Catalin Razvan Paraschiv, barbatul in alb care a coordonat din teren atacul Jandarmeriei asupra demonstrantilor, are si ambitii „academice”.

„Jandarmul in alb”, asa cum a fost numit de catre presa, parea preocupat, in urma cu catriva ani, de teme precum: „drepturile omului”, „lipsirea de libertate” sau „gestionarea situatiilor de criza”. El scrie si despre „anihilarea atacatorului” sau „distrugerea invinsului”.

Pe vremea cand era doar prim-adjunct al comandantului Brigazii Speciale de Interventie „Vlad Tepes”, colonelul Paraschiv a publicat o lucrare intitulata „Luarea de ostatici – intre lipsirea de libertate, actul terorist si incalcarea abuziva a drepturilor omului”. Scurtul eseu a aparut pe pagina de internet a „Asociatiei Romane de Drept Umanitar – Filiala Prahova” (ARDUPH) si face referire la modul in care statele lumii se relationeaza la situatia in care cetatenii lor ajung sa fie luati ostatici in situatii de conflict.

„Chiar si atunci cand nu exista diferente de scopuri, interese si motivatii, indivizii pot genera conflicte. Modul lor de a intelege unele aspecte sociale este diferit de cel al societatii. Din acest motiv, membrii unui grup pot intra in conflict din cauza diferitelor puncte de vedere asupra unor motive, decizii sau probleme”, scrie Paraschiv.

„Gestionarea situatiilor de criza apartine in mod obligatoriu societatii. Fortele speciale de inteventie, la care ne vom referi in cele ce urmeaza, nu fac altceva decat sa stopeze pe moment si sa se asigura ca incidentele nu mai au repercursiuni fata de societate.

Rezolvarea unui conflict nu apartine totalmente unitatilor speciale si nu trebuie sa se termine, in mod obligatoriu, cu distrugerea invinsului ce apare ca un atacator, agresor sau terorist. Anihilarea acestora nu inseamna automat rezolvarea crizei”, mai scria Paraschiv.

