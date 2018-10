Japonia este dispusa sa accepte Marea Britanie in Acordul de parteneriat transpacific

Dieta Anei Aslan: Ce manca femeia care a descoperit elixirul tineretii Dieta Anei Aslan: Conform ei, normal, o zi a unei persoane, din punct de vedere al alimentaţiei trebuie să arate aşa: micul dejun, gustare, prânz (Ana Aslan lua prânzul la maximum 13:30), gustare, cină (la 18:00 – 19:00). Citește mai departe...

Dancila critica dur Inalta Curte in sesizarea catre CCR: Incalca Constitutia si jurisprudenta CEDO, isi aroga competente care nu-i apartin "Inalta Curte de Casatie si Justitie a savarsit si savarseste acte si actiuni concrete prin care isi aroga competente ce nu-i apartin, incalcand competenta constitutionala a altei autoritati, si anume a Parlamentului" - este un citat din cererea trimisa de premierul Viorica Dancila la Curtea Constit ...

Ludovic Orban isi avertizeaza adversarii din partid: "Mesajele critice, complet rupte de realitate" Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, că poziţiile parlamentarilor liberali care au postat mesaje critice la adresa conducerii partidului sunt „complet rupte de realitate, inoportune şi dăunătoare” şi le-a transmis acestora că nu va mai accepta Citește mai departe...

Clientii ING, lasati fara bani: Ce s-a intamplat, cum explica banca si cand rezolva problema UPDATE Mai multi clienti ING s-au trezit luni fara bani pe card, iar cand si-au interogat conturile au observat ca pe anumite tranzactii le fusesera luati banii de doua ori.

Top 10 oferte de la Altex Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai departe...

Premiul Nobel pentru economie, caștigat de doi americani William D. Nordhaus şi Paul Romer au primit premiul Nobel pentru economie pentru cercetările lor în domenii care implică dezvoltarea sustenabilă pe termen lung în economia globală şi bunăstarea populaţiei la nivel mondial, potrivit comitetului care a decernat Citește mai departe...

ANAF, inca o lovitura pentru romani! Se pregateste inca o taxa. Ce persoane sunt vizate Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat în luna septembrie că va majora pensiile și salariile. În același timp, Lia Olguța spunea la sfârșitul lunii august că Guvernul este în impas și că a ajuns în situația în care mai este nevoie bani de pensii. Astfel, potrivit unor surse, în urmă cu puțin timp Guvernul

Corina Danila tuna și fulgera: "Va rog, nu dați curs acestor impostori!" Corina Dănilă tună și fulgeră! Vedeta a aflat, cu stupoare, că imaginea ei este folosită în mod fraudulos de către un site fantomă din Republica Moldova care promovează un produs minune pentru slăbit. Corina Dănilă a tras un semnal de alarmă pentru ca admiratorii ei să nu cadă în plasa impostorilor de peste Prut. „Am

Directorul Blue Air, reacție inedita dupa cumpararea Air Moldova: Am reușit sa facem Unirea pe calea aerului PSnews.ro a scris săptămâna trecută despre o importantă tranzacție pe piața aeriană: Blue Air a cumpărat Air Moldova cu ...