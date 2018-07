Japonia va fi lovita de un taifun ce ar putea produce un dezastru. Rafale de 180 km/h

Programul de lucru la pasapoarte va fi prelungit si numarul de ghisee va fi suplimentat, pentru a acoperi cerea in crestere care se manifesta in aceasta perioada, a anuntat Seful Directiei Generale de Pasapoarte, comisarul-sef de politie Mirel Toanca.

După ce a suferit un accident vascular cerebral, Viorel Lis pare să nu-și mai revină. În urmă cu ceva timp, soția lui, Oana Lis, a dezvăluit că fostul edil nu prea mai poate să vorbească și că el comunică mai mult prin semne. Oana Lis declara, în urmă cu ceva timp, că se teme de […]

Încă nu au împlinit un an de la cununia civilă, dar sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru cea religioasă! Bogdan Vlădău și soția lui au făcut dezvăluiri despre cum va fi ziua în care își jor jura iubire și în fața Lui Dumnezeu. Potrivit declarațiilor făcute de frumosul model, ceremonia nu va […]