Jay-Z va fi recompensat cu President's Award in cadrul celei de-a 50-a editii a galei NAACP Image Awards

Rapperul Jay-Z va fi recompensat sâmbătă cu Premiul Preşedintelui (President's Award) din partea National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) în cadrul celei de-a 50-a ediţii a galei NAACP Image Awards, prezentată de actorul Anthony Anderson şi găzduită de Dolby Theatre din Hollywood, potrivit DPA, scrie Agerpres.

Cântăreţul, pe numele său real Shawn Carter, va primi President's Award, care recompensează activitatea desfăşurată în beneficiul direct al comunităţii. Distincţia îi va fi înmânată de preşedintele organizaţiei, Derrick Johnson."Shawn Carter şi-a demonstrat implicarea în scoaterea la lumină a problemelor care afectează negativ comunitatea persoanelor de culoare cum ar fi rasismul sistematic şi tratamentul nedrept în faţa legii, utilizând platforma sa globală pentru a produce schimbare", a spus Johnson, preşedintele NAACP, într-o declaraţie. "Nu există un moment mai potrivit, decât acum, la cea de-a 50 aniversare, să-i înmânăm acest premiu".Printre numeroasele realizări ale lui Jay-Z se numără şi contribuţia sa, în 2018, la realizarea documentarului TV în şase părţi ''Rest in Power: The Trayvon Martin Story''.

Citește și: Nicolas Cage a cerut anularea celei de-a patra căsătorii, după doar patru zile de la nuntă



Pe lista personalităţilor care au primit în trecut President's Award se numără reverendul Jesse Jackson, cântăreaţa Lauryn Hill, jurnalista de televiziune Soledad O'Brien, foştii secretari de stat State Colin Powell şi Condoleezza Rice şi fostul campion mondial de box Muhammad Ali, decedat în 2016.



Soţia lui Jay-Z, starul pop Beyonce, s-ar putea, de asemenea, număra printre premiaţi, ea fiind nominalizată la categoria ''artistul anului'' alături de Regina King, LeBron James, Chadwick Boseman şi Ryan Coogler. Pelicula ''Black Panther'' conduce în topul nominalizărilor cu 14 propuneri, inclusiv pentru cea mai bună coloană sonoră.



Printre prezentatorii galei se vor mai număra: Danai Gurira, Issa Rae, John Legend, Lupita Nyong'o, Ron Stallworth, Vin Diesel, Viola Davis, Lena Waithe, Kerry Washington şi Trevor Noah.



Image Awards acordate de National Association for the Advancement of Colored People recompensează în fiecare an realizări deosebite în film, muzică, literatură şi televiziune.