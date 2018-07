Jean-Claude Juncker, despre "dezechilibrul" din timpul summitului NATO: "Da, am avut un carcel la picior"- VIDEO

Jean Claude Juncker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a minimalizat miercuri imaginile de la summitul NATO in care el pare ca are dificultati in a-si mentine echilibrul, afirmand ca a fost vorba despre un "carcel" si a cerut sa fie tratat cu respect. Juncker a reactionat astfel dupa ce un jurnalist l-a intrebat daca era in stare de ebrietate. "Este minunat sa vad cat de multi se pricep la problemele mele medicale. Am citit ce a spus lumea. Da, am avut un carcel la picior. Eram la reuniunea NATO, dar erau acolo lucruri mult mai importante decat starea mea de sanatate", a spus in fata presei presedintele Comisiei Europene, cerand totodata sa fie tratat cu "respect". In ...