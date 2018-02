Jean-Claude Juncker: "Locul Romaniei clar este in spatiul Schengen; nu mai e niciun motiv sa excludem Romania"

Jean Claude Juncker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Locul Romaniei este clar in spatiul Schengen, a declarat miercuri, la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, intr-o conferinta de presa comuna cu prim-ministrul Viorica Dancila. Juncker a subliniat ca, anul viitor, prin faptul ca va prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene, Romania are o responsabilitate "foarte mare". Seful CE a mentionat ca Viorica Dancila a fost membru al Parlamentului European. "Deci Europa nu are niciun fel de secret pentru doamna prim-ministru din Romania", a spus inaltul oficial. Jean-Claude Juncker a amintit, in conferinta de presa, si de schimbarile de Executiv din Romania. "Intr-adevar, e al cincilea prim-minis ...