Jean-Claude Juncker: ''Rabdarea Uniunii Europene in privinta Marii Britanii se va incheia''

Jean Claude Juncker google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Seful Comisiei Europene a transmis un avertisment pentru Regatul Unit. Dupa ultimul esec al acordului Brexit in Parlamentul Britanic, Jean-Claude Juncker a subliniat ca rabdarea Uniunii Europene in privinta Marii Britanii se va incheia. Intr-un interviu acordat televiziunii italiene RAI, Juncker a precizat ca pana la acest moment Uniunea Europeana stie doar ce NU isi doreste Parlamentul Britanic, dar nu si ce vrea si care ar fi conditiile in care ar cadea de acord cu o intelegere. Londra, numaratoarea inversa pentru Brexit. Pledoarii finale in Parlament inaintea votului crucial de marti Intrebat daca un al doilea referendum ar putea fi posibil, Juncker a spus ca aceasta este exclusiv o problema a ...