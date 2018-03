Jean Paler, internat de urgenta la spital! Starea lui de sanatate este fragila

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Jean Paler a fost internat de urgenta in spitalul din Ploiesti. Starea de sanatate a artistului este fragila. Jean Paler a fost internat de urgenta in spitalul din Ploiesti, la sectia Cardiologie, scrie spynews.ro. Acesta a luat un tratament pentru diabet si mai multe organe i-au fost afectate. Artistul va sta spitalizat timp de o saptamana. Jean Paler trebuia sa fie prezent, in urma cu o zi, la un spectacol, insa, din cauza problemelor medicale, acesta a fost nevoit sa ramana internat in spitalul din Ploiesti, pe perfuzii. Sursele sustin faptul ca starea de sanatate a lui Jean Paler este delicata. Artistul vorbeste greu si are probleme de respiratie. CITESTE SI: Ea este femeia pe care Elena Ceausescu a urat-o cel ...