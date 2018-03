Jennifer Hudson si alti artisti au cantat la „March for Our Lives”. George Clooney, Cher si alte vedete au fost printre protestatari - FOTO

Jennifer Hudson, Miley Cyrus, Ariana Grande şi alţi artişti au cântat la „March for Our Lives”, sâmbătă, în Washington, în timp ce actorul George Clooney, regizorul Steven Spielberg, cântăreaţa Cher şi alte vedete s-au numărat printre sutele de mii de protestatari care au ieşit pe străzi în mai multe oraşe. Unele dintre aceste celebrităţi au făcut şi donaţii în sprijinul evenimentului iniţiat de elevi, împotriva violenţei cu arme de foc, după atacul care a avut loc pe 14 februarie la un liceu din Parkland, Florida, scrie Variety.com. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); În Washington, au urcat pe scenă pentru a cânta sau a susţine discursuri mai mulţi artişti, precum Jennifer Hudson – care a interpretat melodia „The Times They Are a-Changin”, Ariana Grande („Be Alright”), Demi Lovato („Skyscraper”), Miley Cyrus („The Climb”), Lin-Manuel Miranda şi Ben Platt („Found/Tonight"), rapperul Vic Mensa, precum şi Andra Day şi rapperul Common („Stand Up for Something”). Alte celebrităţi, precum actorul George Clooney şi soţia lui, Amal, omul de afaceri şi producătorul Jeffrey Katzenberg, regizorul Steven Spielberg, cântăreaţa Cher, Kim Kardashian, Nick Offerman, Cynthia Nixon, Laura Dern, precum şi Willow şi Jaden Smith s-au alăturat protestatarilor. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Foto: Twitter Mai multe personalităţi din industria divertismentului au făcut donaţii în sprijinul acestui eveniment, inclusiv Clooney, Katzenberg, Spielberg şi Oprah Winfrey. Printre cei care au participat la marş în apropiere de Central Park s-a aflat şi Paul McCartney, care a spus că are un interes special în ...