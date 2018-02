Jennifer Lawrence lucreaza la un serial documentar despre miscarea #MeToo

Vedeta din "Jocurile Foamei", Jennifer Lawrence, a confirmat că face echipă cu jurnalista Catt Sandler pentru o emisiune de televiziune despre hărţuirea sexuală la Hollywood precum şi despre diferenţa de remunerare dintre bărbaţi şi femei, informează NEWS.RO, citând contactmusic.com.

Citeşte şi: Dublu ASASINAT în Capitală: Fiul unui DIPLOMAT şi-a UCIS iubita şi un vecin, în scara blocului. Ce au descoperit anchetatorii

"Nu ar trebui să anunţ asta dar o fac", a declarat actriţa prezentă la 20th Century Fox x The Wing​ în New York.

Jennifer Lawrence a fost este o apărătoare a egalităţii dintre bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte remuneraţiile şi s-a declarat şocată când a aflat că a fost plătită cu mult mai puţin decât unul dintre colegii ei.

"Este greu pentru mine să explic experienţa de femeie care munceşte. Când a avut loc atacul hackerilor la Sony şi am aflat cât de puţin am câştigat, faţă de bărbaţi, nu m-am enervat pe Sony. M-am enervat pe mine. Am eşuat ca negociator pentru că am renunţat rapid. Nu voiam să mă lupt pentru milioane de dolari, ce-i drept, datorată celor două francize, nu am nevoie”, scria ea într-un eseu.

Actriţa Jennifer Lawrence, premiată cu Oscar şi una dintre cele mai bine plătite actriţe de la Hollywood, declara săptămâna trecută că renunţă la actorie timp de un an pentru a se dedica activismului, potrivit BBC.

La scurt timp, reprezentanţii starului au declarat pentru Entertainment Weekly că ea "va reveni la muncă când unul dintre cele câteva proiecte aflate în dezvoltare va fi gata de realizat".

În prezent, Lawrence promovează cel mai nou film în care joacă, "Red Sparrow". Potrivit IMDb, filmul "X-Men: Dark Phoenix", regizat de Simon Kinberg, se afla în post-producţie, iar singurul proiect anunţat este "Bad Blood" al lui Adam McKay, pentru care ea este şi producător.

Jennifer Lawrence s-a născut pe 15 august 1990, în Louisville, Kentucky. A debutat cu un rol secundar în „Garden Party” (2008) şi a impresionat apoi cu o evoluţie în drama independentă „Winter's Bone” (2010), care i-a adus prima dintre cele patru nominalizări ale sale la premiile Oscar. A devenit cunoscută pe plan internaţional graţie rolului Mystique din filmul „X-Men: First Class” (2011), pe care l-a reluat în mai multe lungmetraje din universul francizei „X-Men”.

Personajul Katniss Everdeen pe care l-a interpretat în franciza „Jocurile foamei/ Hunger Games” (2012 - 2015) a transformat-o într-un star mondial şi i-a adus onorarii uriaşe. A fost apreciată şi de criticii de cinema, în special pentru colaborările sale cu regizorul David O. Russell.

Citeşte şi: Schimbări DRASTICE la RATB: Regia DESFIINŢEAZĂ casele de bilete

Jennifer Lawrence a câştigat Oscarul la categoria „cea mai bună actriţă” cu rolul din filmul „Silver Linings Playbook” (2012) şi a fost de alte două ori nominalizată la premiile Oscar - pentru rol secundar, cu filmul „American Hustle” (2013), şi pentru rol principal, pentru filmul „Joy” (2015).