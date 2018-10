Jim Carrey, criti3ci dure la adresa lui Donald Trump in discursul sau de la ceremonia Bafta Britannia Awards

Jim Carrey google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul Jim Carrey l-a criticat pe presedintele american Donald Trump in discursul de acceptare a premiului pentru realizari remarcabile in domeniul comediei, primit vineri in cadrul galei Bafta Britannia Awards desfasurate la Los Angeles, relateaza Press Association. In timp ce primea premiul ''Charlie Chaplin'', in fata numeroaselor celebritati din audienta, actorul a spus glumind: "cel putin nu a venit prin posta", referindu-se la seria de dispozitive artizanale expediate recent catre mai multe personalitati din Statele Unite. Actorul l-a omagiat pe Charlie Chaplin si a spus ca vedeta filmului mut ''si-a transformat durerea in arta. Rafinata, nemuritoare, interesanta ...