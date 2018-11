Jinga: Dialogul reprezinta un instrument esential in domeniul dezarmarii si securitatii internationale

Evoluţiile în domeniul dezarmării şi securităţii internaţionale depind de voinţa ţărilor membre, iar dialogul reprezintă un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor comune, a declarat Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga, la încheierea lucrărilor sesiunii plenare a Comisiei ONU pentru Dezarmare şi Securitate Internaţională (Comisia I) pe care a prezidat-o în perioada 4 octombrie - 8 noiembrie la New York. Considerată una dintre cele mai dificile din ultimii ani, actuala sesiune a Comisiei I s-a desfăşurat într-o atmosferă caracterizată, pe alocuri, de schimburi dure de replici între diferite state membre pe subiecte de securitate internaţională, precum şi de un volum de lucru substanţial crescut faţă de anii precedenţi, datorită interesului sporit al delegaţiilor naţionale de a îşi promova poziţiile în acest for, conform unui comunicat de presă difuzat sâmbătă de Misiunea Permanentă a României pe lângă Organizaţia Naţiunilor Unite. Astfel, pe parcursul celor cinci săptămâni ale sesiunii, au fost audiate 130 de declaraţii în segmentul dedicat dezbaterilor generale şi un număr record de 354 de declaraţii în dezbaterile tematice, structurate pe cele şapte paliere de activitate ale Comisiei I. Comisia a adoptat, totodată, 68 de rezoluţii. Subliniind ataşamentul profund al României la principiile multilateralismului, tradiţia de lungă durată şi experienţa solidă a ţării noastre în coordonarea diferitelor organisme şi procese din cadrul ONU, diplomatul român a arătat, în alocuţiunea de încheiere a sesiunii, că evoluţiile actuale în domeniul securităţii internaţionale au avut un impact vizibil asupra atmosferei de lucru. În acelaşi timp, numărul mare de rezoluţii adoptate, precum şi numărul record de declaraţii ale statelor membre au demonstrat importanţa activităţii Comisiei. "Evoluţiile în domeniul dezarmării şi securităţii internaţionale depind de voinţa ţărilor membre, iar maniera de raportare a statelor la activitatea Comisiei influenţează major capacitatea acestui organism ONU de a sprijini eforturile internaţionale pentru o lume mai paşnică şi mai sigură". Ambasadorul Ion Jinga a remarcat, totodată, că "dialogul reprezintă un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor comune şi este deosebit de important ca principiile fundamentale ale cooperării internaţionale, inclusiv recursul la multilateralism ca modalitate privilegiată de gestionare a problemelor, să fie respectate". Comisia I este unul dintre cele şase organisme principale de specialitate ale Adunării Generale a ONU, în cadrul căreia sunt reprezentate toate statele membre ale Organizaţiei. În desfăşurarea activităţii, Comisia are ca obiectiv promovarea principiilor generale de cooperare între state pentru menţinerea păcii şi securităţii internaţionale, precum şi consolidarea stabilităţii globale prin reducerea armamentelor. Portofoliul Comisiei I include toate aspectele din sfera de aplicare a Cartei ONU referitoare la funcţiile şi competenţele oricărui organ al Organizaţiei Naţiunilor Unite în domeniile dezarmării şi ameninţărilor globale la adresa păcii. Activitatea sa acoperă şapte domenii (clustere) tematice: Arme nucleare; Alte arme de distrugere în masă; Spaţiul extra-atmosferic (aspecte privind dezarmarea); Arme convenţionale; Alte măsuri de dezarmare şi securitate internaţională; Dezarmare regională şi securitate; Infrastructura instituţională a dezarmării. România deţine, prin Reprezentantul Permanent la ONU, preşedinţia Comisiei I până în luna septembrie 2019.AGERPRES/(AS - autor: Mariana Ionescu, editor online: Andreea Lăzăroiu)