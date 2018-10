Jocul de artificii nu va mai fi organizat in cadrul spectacolului care incheie Sarbatorile Iasului 2018

Zilele Iasului google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul zilei de astazi, 15 octombrie 2018, la ora 14.29, Inspectoratul de Politie Judetean Iasi a notificat firma responsabila de organizarea jocului de artificii programat pentru finalul super concertului din cadrul celei de-a XXVII-a editii a Sarbatorilor Iasului ca, in baza prevederilor Legii 126 / 1995 privind regimul materiilor explozive, nu elibereaza avizul necesar pentru desfasurarea spectacolului. Cu exact o saptamana in urma, pe 8 octombrie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihail Grigore Sturdza” al Judetului Iasi elibera firmei respective, in baza aceleiasi Legi 126 / 1995, un acord pentru organizarea jocului de artificii in seara zilei de 15 octombrie 2018. Noti ...