Jocuri ca la aparate Book of Ra

Te distrezi si castigi bani la Book of Ra gratis

Numele unor jocuri ca la aparate este atat de faimos incat nu pare necesar sa le prezentam. Este cu siguranta cazul lui Book of Ra gratis Deluxe, joc extrem de popular, care distreaza milioane de jucatori din intreaga lume si are un succes remarcabil, in special in Romania, in ciuda faptului ca un joc lansat in urma cu cativa ani. De ce acest succes? Iti vom spune acum totul despre Book of Ra Deluxe!

Motivele pentru succesul slotului Book of Ra gratis nu sunt atat de evidente, la prima vedere. Nu are caracteristici spectaculoase, nu este produs de un editor al carui joc este peste tot si totusi toata luma vorbeste despre acest joc.

CARACTERISTICILE Book of Ra gratis

Book of Ra gratis Deluxe este un joc cu 5 role si 10 linii de plata, produs de Novomatic, un grup mare care detine si marca Admiral. Slotul este versiunea online si imbunatatita a unui joc slot machine care a facut scantei peste tot. Jocul se petrece intre piramidele din Egipt, iar personajul principal este un explorator aventuros, ca Indiana Jones, care merge in cautarea unui obiect magic, Book of Ra. Iar, pana la gasirea ei, jucatorul se intalneste si cu alte obiecte tipice civilizatiei egiptene antice.

Sa vedem cum functioneaza jocul! Dar, mai intai, trebuie sa spunem ca cei care doresc sa incerce jocurii cu aparate, fara a cheltui nimic, poate juca liber aici, pe pagina – Pacanele Gratis. Pur si simplu dati click pe butonul albastru „Joaca gratis“. Te distrezi la cazinouri si poti castiga bani reali cu jocuri ca la aparate.

Dupa cum puteti vedea accesand demonstratia noastra gratuita, ecranul de la Book of Ra Deluxe este foarte clar si simplu. Mai jos este bara de comenzi, care va permite sa determinati numarul de linii de plata si suma de bani pe care sa o pariati pentru fiecare linie. Sub titlul "Pariati", veti vedea in schimb pariul total pentru fiecare tur. Pentru a porni rolele, dati click pe "Start" sau, daca doriti, utilizati butonul "Autoplay".

Plati extraordinare la jocuri ca la aparate

Dand click pe „Plati", vei avea acces la tabelul de plata. Deci, sa vedem care sunt simbolurile care platesc mai mult! Simbolul cel mai important dintre toate este tocmai cel a protagonistului – exploratorul. Acesta plateste un maxim de 10.000 de credite atunci cand apare de 5 ori. Chiar dupa este masca faraonului, care plateste pana la 4.000 de credite. Urmatoarele sunt statuia si scarabeul, ambele cu o plata maxima de 1500 de monede. Simbolurile clasice ale cartilor de joc au o valoare mai mica.

WILD si SCATTER la Book of Ra gratis Deluxe

Simbolulurile scatter si wild of the game, care inlocuieste toate celelalte simboluri si plateste castigurile, daca apare in orice parte a ecranului, indiferent de liniile selectate. Castigurile wild si scatter sunt cumulative, iar jocul alege intotdeauna cea mai profitabila combinatie Wild pentru jucator. Trei sau mai multe simboluri scatter activeaza modul „Free Spins" cu cele zece rotiri gratuite.

La inceputul acestei caracteristici se extrage un simbol special de inlocuire, care se extinde si acopera cele trei pozitii ale rolei in care apare. Trei carti noi in timpul rotirilor gratuite vor activa zece mai multe si asa mai departe, in ordine. Orice caracteristica „Risk" va fi jucata la sfarsitul seriei. Riscul consta in posibilitatea de a dubla castigurile, ghicind culoarea unei carti, rosu sau negru. Aceasta posibilitate este limitata la cinci maini de joc si, prin urmare, teoretic puteti multiplica o victorie cu 32, dar sansele de a reusi sunt una din 32.

Poate ca succesul jocului este datorat combinatiei dintre Scatters, Wilds si castigurile cumulate. De multe ori jocul plateste un premiu neasteptat, pe care il puteti vedea in tabelul de plata. Evident, acest lucru este suficient pentru a multumi iubitorii de jocuri ca la aparate, mult mai mult decat orice efecte grafice, pe care putem dori sa le vedem la cinema sau la televizor. Exista zece linii de plata pentru o miza minima. Rata de plata a jocului este 94,28%.

Incearca si jocuri ca la aparate pe mobil!

Cine vrea sa joace de pe mobil cu acest joc, o poate face prin intermediul aplicatiei mobil Book of Ra Deluxe sau direct din site-ul nostru. Doar asa poti profita de ofertele speciale pentru mobile! Desigur, acest joc este optimizat pentru smartphone-uri si tablete.

Boof of Ra gratis Deluxe este probabil cel mai popular slot din Romania, datorita faptului ca este un joc echilibrat, simplu, dar cu multe caracteristici interesante. Grafica este, de asemenea, foarte precisa si bine facuta, ceea ce contribuie foarte mult la atractia pentru acest joc.

Sa te distrezi la jocuri ca la aparate este usor si simplu, de pe orice dispozitiv. Nu mai sta pe ganduri! Intra acum pe jocpacanele.ro si da start joc!

