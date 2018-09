JOCURI DE PUTERE, ora 21.00: Planul lui Dragnea pentru noaptea de 10/11 august

Imagini de la eveniment. Copil de 10 ani cazut in lacul Tabacarie in zona City Mall Constanta. Intervine Ambulanta (galerie foto) Un copil de 10 ani a căzut în această seară în Lacul Tăbăcărie din Constanța, zona City Park Mall Constanța. Potrivit Serviciului de Ambulanță Județean Constanța victima a fost scoasă din apă. Cu toate că la fața loculuii a intervenit un echipaj SAJ, părinții copilului ...

Atentie soferi. Podul de la Agigea va fi inchis maine. Se va circula pe ruta ocolitoare. De ce a fost luata aceasta decizie Mâine, 11.09.2018, între orele 06:00 – 19:30, vor avea loc teste statice și dinamice ale structurii podului Agigea. Aceste teste se desfășoară conform normei de referință STAS 12504/86 “Încercarea suprastructurilor cu acțiuni de probă” și necesită înch ...

Tinute de scena ale Arethei Franklin, scoase la licitatie la New York La mai puţin de o lună de la decesul "reginei muzicii soul", casa Julien's din New York a anunţat că organizează în luna noiembrie o licitaţie consacrată cântăreţei americane Aretha Franklin, în cadrul căreia vor fi vândute rochii, pălării şi alte accesorii purtate de artistă de-a lungul carierei, i ...

Un primar din Vrancea a dat elevilor rechizite "politizate". Pe sacose, numarul si numele sau Edilul orașului Panciu, Iulian Nica, își face campanie pe spatele elevilor. Acesta a distribuit în școlile și grădinițele din oraș pungi de plastic, cu rechizite școlare pe care a inscripționat numele său, sigla primăriei și numărul său de telefonm, Citește mai departe...

O noua decizie controversata a lui Trump, dupa ce a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului Statele Unite au decis inchiderea misiunii diplomatice palestiniene de la Washington, intr-o noua actiune a presedintelui Donald Trump impotriva Palestinei, a declarat luni un oficial citat de AFP.

Eeei, dracia dracului! Exclamatia din titlu a putut fi auzita de catre telespectatorii care priveau, zilele trecute, un interviu cu tatal Adinei Florea, propusa la sefia DNA de catre Tudorel Toader.

Imaginea care a creat controverse. Cum au aparut Valentina Pelinel și Cristi Borcea Valentina Pelinel și Cristi Borcea și-au făcut apariția împreună în prima zi de grădiniță a fiului lor, Milan. Citește mai departe...

Ariana Grande, devastata in urma decesului lui Mac Miller. "Tu ești responsabila", au postat fanii Ariana Grande este devastată după moartea ex-iubitului ei, rapperul Mac Miller, transmit surse The Daily Mail. Cântăreaţa americană a răspuns şi criticilor venite din partea fanilor conform cărora ea ar fi răspunzătoare pentru moartea subită a tânărului. Ariana Grande a reacţionat cu privire la moartea subită a fostului ei prieten, rapperul Mac Miller, găsit mort

LIVE SERBIA-ROMANIA! Afla aici in timp real ce se intampla pe stadionul Partizan din Belgrad LIVE SERBIA-ROMÂNIA, ORA 21:45. Trupa lui Contra a deziluzionat în meciul de debut în Liga Națiunilor, când a remizat, 0-0, cu Muntenegru, pe terenul Ilie Oană din Ploiești. Acum, tricolorii dau piept cu o formație mult mai puternică, mai mult, care a participat, ci rezultate bune, la ultima ediție a Campionatului Mondial, vara aceasta, în