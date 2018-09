Jocurile de pe Facebook, din ce in ce mai populare

Fie că îți place din când în când să îți încerci norocul într-un cazino sau să joci o partidă de poker împreună cu prietenii tăi, fie că preferi jocurile de tip MOBA (multiplayer online battle arena), Farm Heroes sau Candy Crush, trebuie să recunoști că este destul de greu să reziști tentației de a încerca jocurile de pe rețelele de socializare, mai ales când călătorești într-un mijloc de transport în comun sau trebuie să aștepți ceva sau pe cineva.Principalul motiv pentru care jocurile prezente pe Facebook și alte rețele de socializare (Google+, Bebo și chiar My Space) sunt atât de populare în ultima vreme este, fără doar și poate, faptul că aplicațiile de social media stau deschise aproape în permanență. Prin urmare, conceptul de Social Gambling a devenit tot mai uzual în ultimii ani, iar numărul celor ce accesează jocurile ,,social media’’ crește de la o zi la alta. Până în 2014, când gigantul media gaming Zynga a lansat pe Facebook varianta de poker pe bani reali pentru jucătorii din Marea Britanie, toate aceste jocuri ,,social media’’, chiar și cele din categoria ,, jocuri de cazino ’’, puteau fi jucate doar pe bani virtuali.Evident, Facebook este în acest moment cea mai populară platformă de social media și în ceea ce privește jocurile online, 61% dintre utilizatori preferand rețeaua lui Mark Zuckerberg, în timp ce doar 17% se îndreaptă către Google+, 15% spre MySpace și doar 7% pe Bebo, dacă e să ne luăm după cifrele vehiculate în presa internațională.Conform celor stipulate în regulamentul gigantului Facebook , jocurile de noroc pe bani reali puse la dispoziție de acesta sunt permise numai în anumite tări, cu autorizație prealabilă de la Facebook. Având în vedere că doar câteva tări îndeplinesc criteriile, cel mai probabil jocurile și aplicațiile gratuite vor domina pentru mult timp piața de gaming social media.Printre cele mai populare jocuri de noroc ce pot fi încercate pe Facebook se număra sloturile (pe cât de spectaculoase, pe atât de ,,obositoare’’ pentru device-urile ceva mai puțin performanțe), Texas Holdem Poker și Blackjack. Toate acestea pot fi jucate de unul singur (contra calculatorului), cu jucători străini din întreagă lume sau chiar cu prietenii tăi.Statistic vorbind, se pare că aproximativ 14 % din amatorii de jocuri ,,social media’’ petrec cel puțin o oră în fiecare zi jucând chiar de la muncă. Cu o medie de vârstă situată în jurul a 40 de ani, fanii acestor jocuri reliefează următoarele motive pentru acesta nouă pasiune: eliberarea stresului, stimularea mentală, interacțiunea socială și relaxarea.Cel mai cunoscute companii dezvoltatoare de conținut video din zonă gamingului, cu o puternică prezența și pe Facebook sunt:1. Zynga - cunoscută nu doar pentru sloturile Hit it Rich și Wizard of Oz Slots sau Zynga Poker, ci și pentru FarmVille. După cum aminteam mai sus, în 2014 Zynga Poker a lansat varianta pe bani reali pentru clienții din UK, însă aceasta nu s-a bucurat deloc de succesul estimat înainte de lansare, fiind închisă ulterior.2. Slotomania - cu peste 5 milioane de utilizatori activi, Slotomania se află în spatele multor sloturi atrăgătoare de pe Facebook3. DoubleDown Casino - oferă sloturi, bingo, poker, videopoker, ruletă și blackjack pe Facebook - totul gratuit.