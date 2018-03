John Newman, Scooter si Redfoo, printre artistii care vor concerta la Festivalul Neversea

Organizatorii Festivalului Neversea au anunţat primii artişti care vor urca pe scenele evenimentului muzical de la malul mării, printre aceştia aflându-se John Newman, Scooter, Redfoo, Hardwell, Steve Angello, Alan Walker. Festivalul va avea loc în perioada 5-8 iulie pe o plajă din municipiul Constanţa. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Potrivit unui comunicat al organizatorilor, line-up- ul celei de-a doua ediţii a Festivalului Neversea, vine cu premiere atât pentru fani cât şi pentru artişti. Astfel, trupa irlandeză The Script va concerta pentru prima dată în România, la festivalul Neversea. “Au primit numeroase premii internaţionale şi se află printre trupele preferate ale Reginei Elisabeta a Marii Britanii. Majestatea Sa a cerut de nenumărate ori concerte private cu trupa irlandeză, suverana Marii Britanii fiind un fan înfocat şi al emisiunii The Voice UK, unde solistul trupei, Danny O’Donoghue, a fost jurat. <Hall of fame>, <Superheroes>, <The man who can’t be moved> şi multe alte hituri ale trupei The Script vor răsuna în vară, live pe scena principală a festivalului Neversea”, se arată în comunicat. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Artistul britanic John Newman se reîntoarce în România, însă de această dată la malul Mării Negre, după ce a fost prezent de mai multe ori la festivalul Untold. “Colaborările cu Calvin Harris şi Rudimental i-au adus melodiile pe primele locuri în topurile internaţionale. La doar 27 de ani artistul are deja numeroase melodii ce s-au clasat pe primul loc în topurile din UK. <Love me again>, <Blame>, <Give me your love> ...