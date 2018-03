Johnson il acuza pe Putin de otravirea lui Skripal, Kremlinul respinge acuzatia drept ”socanta si inexcuzabila”

Şeful diplomaţiei britanice Boris Johnson consideră ”covârşitor de probabil” că preşedintele rus Vladimir Putin a ordonat să se folosească agentul neutotoxic novicioc împotriva fostului spion rus Serghei Skropal în oraşul englezesc Salisbury, o acuzaţie pe care Kremlinul a respins-o imediat drept ”şocantă şi inexcuzabilă”, scrie The Associated Press. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Premierul britanic Theresa May a declarat că ”foarte probabil” Kremlinul ar fi responsabil de atacul de pe 4 martie asupra lui Serghei Skripal şi fiicei sale Iulia. Însă Johnson a mers mai departe şi l-a acuzat, vineri, în mod direct pe Putin. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Overwhelmingly likely" that Vladimir Putin was personally responsible for ordering nerve agent attack in UK - Foreign Secretary Boris Johnson https://t.co/ekmTWLdwd6 pic.twitter.com/G1dXp3qoPK — BBC News (UK) (@BBCNews) March 16, 2018 ”Disputa noastră este cu Kremlinul lui Putin şi cu decizia sa, iar noi credem că este copleşitor probabil să fie decizia sa de a ordona folosirea unui agent neurotoxic pe străzile din Regatul Unit, pe străzile din Europa, pentru prima oară după al Doilea Război Mondial”, a acuzat şeful diplomaţiei britanice. Kremlinul a respins acuzaţiile lui Johnson. Un purtător de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat, citat de agenţiile ruse de ştiri, că declaraţia ministrului britanic de Externe este o ”încălcare şocantă şi inexcuzabilă a proprietăţii diplomatice”. Peskov a insistat că ”noi am spus în mod repetat că Rusia nu are vreo legătură cu asta”. Londra a anunţat că expulzează 23 de di ...