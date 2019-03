Jojo, divortata si extrem de bogata, in serialul de comedie „Liber ca pasarea cerului”

Jojo – Catalina Grama va juca, alaturi de Stefan Banica si Marius Florea Vizante, in serialul de comedie "Liber ca pasarea cerului", care va avea premiera, in curand, la Antena 1.

Ea va fi Stela, o femeie proaspat divortata de un afacerist bucurestean, cu tot ce implica asta: depresia de dupa divort, averile mostenite, familia pe care o are in grija. Este sora lui Ducu, interpretat in serial de Marius Florea Vizante.

„Am auzit la un moment dat o expresie faina intr-un film: oribil de bogat. Asa e Stela. Oribil de bogata, constienta de asta si fascinata de tot ceea ce poate face de pe aceasta pozitie inalta. Dincolo de toate insa e o femeie ranita, care a trebuit sa isi construiasca ziduri inalte in jur, ca sa se asigure ca nimeni nu o va mai rani vreodata. Are mereu la indemana cuvintele precum o sabie si nu se sfieste sa le foloseasca sau sa utilizeze banii de care dispune pentru a salva diverse situatii. Este o hedonista fara doar si poate, care ii pune la punct pe toti, insa in acelasi timp vulnerabila, pentru ca isi iubeste familia, si mai ales pe cumnata si prietena ei, Dora (Andreea Samson), pe care o sustine cu tot ce e omeneste posibil. Dora va scoate mereu in evidenta latura sensibila a Stelei. Merge mereu pe principiul „sunt o doamna, ce stela mea!”, expresie pe care o foloseste destul de des pentru a-si justifica actiunile si deciziile. Stela vrea sa se bucure de viata si sa profite de fiecare moment la maximum fara sa se gandeasca la consecinte. Nu tine cont de nimeni si de nimic si functioneaza dupa principiul: dupa mine potopul. E ca o tornada intr-o livada plina de ciresi infloriti. Dupa ce trece ea pe undeva oamenii sunt bulversati, insa nu lasa in urma pustiu, ci o ploaie de petale de primavara”, spune Jojo despre personajul sau.

Desi nu a mai lucrat pana acum cu Stefan Banica si Marius Florea Vizante, Jojo marturiseste ca s-au inteles extraordinar, inca din prima zi de filmare. „Faptul ca stiam ca lucrez cu doi actori atat de valorosi si experimentati m-a facut sa ma pregatesc de zece ori mai mult. Stiam ca vor veni la platou pregatiti si ca vor fi fara greseala si mi-am dorit sa fiu la fel. S-a creat intre noi o relatie foarte faina inca de la prima filmare”, mai spune ea.

”Liber ca pasarea cerului” este o comedie de situatii despre doi barbati, Orlando, interpretat de Stefan Banica, si Ducu, interpretat de Marius Florea Vizante, cu caractere diametral opuse care constata ca sunt inca ”liberi” sa se comporte la 40 de ani ca niste adolescenti si sa se bucure de viata. Prietenia care ii leaga este un prilej sa descopere ce conteaza pentru ei cu adevarat, trecand in fiecare episod printr-o noua incercare, care mai de care mai amuzanta, absurda, captivanta.

Filmat modern, ca un film de comedie, „Liber ca pasarea cerului”, pe care telespectatorii il vor vedea, in curand, la Antena 1, este un serial urban care isi propune sa il faca pe spectator sa evadeze din realitatea plina de griji, sa se distreze copios si sa se regaseasca in aventurile protagonistilor, interpretati de celebri actori de comedie.

