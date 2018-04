Jonglerie scandaloasa pe piata imobiliara din Iasi! Un investitor si-a cumparat singur blocul construit tocmai de el! Mutare surpriza! FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un intreg proiect imobiliar demarat in urma cu mai multi ani de o firma de constructii din Iasi a fost vandut la pachet dupa ce societatea controlata de un controversat om de afaceri a intrat in faliment • Dupa ce bancile comerciale au facut demersurile de executare silita a companiei pe motiv de neplata a unor credite bancare, la licitatiile organizate de lichidatori s-a prezentat un cumparator surpriza care a achizitionat intreg blocul, terenul si parcarea aferenta • Firma care a cumparat blocul respectiv este controlata de acelasi om de afaceri care s-a aflat si in spatele firmei executate silit Tranzactii suspecte pe piata imobiliara din Iasi! Un imobil construit la iesirea din oras, mai precis pe soseaua I ...