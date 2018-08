Jos Guvernul Dancila! Demisia, Dragnea! - invitatie la protestul de duminica seara

Serviciul de Telecomunicatii Speciale a primit 187 de apeluri la numarul de urgenta 112 in data de 10 august 2018, care au avut legatura cu mitingul diasporei din Piata Victoriei.

Un adolescent de 16 ani din Australia a pledat vinovat de hacking în rețeaua Apple și de descărcarea unor fișiere interne, potrivit rapoartelor. Compania spune că niciun client nu a fost afectat, însă rapoartele arată că au fost accesante conturi ale clienților, relatează BBC. Tânărul 16 ani a accesat fișiere de 90 de gigabytes (GB)