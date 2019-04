Jose Mourinho nu se grabește sa antreneze din nou - Pentru a reveni trebuie sa merg la un club și intr-un campionat care sa ma motiveze

Tehnicianul Jose Mourinho, care în momentul de față nu are echipă, a precizat că nu suferă pentru că nu antrenează și că își dorește să revină pe banca tehnică în sezonul următor potrivit mediafax.

"Nu sufăr pentru că nu antrenez. Am timp să mă gândesc la alte lucruri. Dar, sincer, mi-ar plăcea să revin în sezonul următor", a spus tehnicianul portughez, potrivit marca.com, care a rămas fără echipă în luna decembrie 2018, atunci când Manchester United l-a demis.

"Am decis să nu antrenez până la începutul noului sezon, dar, și așa, pentru a reveni trebuie să merg la un club și într-un campionat care să mă motiveze", a mai adăugat "The Special One".

În plus, Mourinho a mai precizat că i-ar plăcea să devină selecționerul Portugaliei la un moment dat:

"Fernando (n.red. - Santos, selecționerul echipei naționale a Portugaliei) să nu se îngrijoreze, nu sunt interesat să merg nici acum, nici în viitorul apropiat. Suntem prieteni buni.

Este un lucru pe care mi-ar plăcea să îl fac înainte de a-mi încheia cariera de antrenor, dar cum mai este mult timp până atunci, nu va fi acum, în plus vom vedea dacă va veni sau nu șansa aceasta".

Potrivit presei internaționale, Jose Mourinho ar putea ajunge din sezonul următor la una dintre echipele PSG sau Bayern Munchen.