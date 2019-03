Jucator din NBA, acuzat de viol

Kristaps Porzingis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Baschetbalistul leton Kristaps Porzingis, in prezent la Dallas Mavericks, este acuzat ca a violat o tanara in februarie 2018, atunci cand evolua la New York Knicks. Reprezentantii jucatorului neaga aceste fapte. Scuzele diavolului. Un pedofil arunca vina pe victima lui de opt ani Faptele ar data din 7 februarie 2018, adica in noaptea ce a urmat accidentarii grave al lui Porzingis (ruptura de ligament incrucisat anterior) din cauza careia el nu evolueaza nici acum. O vecina de atunci a jucatorului, in varsta de circa 20 de ani, afirma ca fostul jucator de la New York Knicks a invitat-o la el, in imobilul comun situat in Midtown, si a violat-o. Potrivit New York Post, o ancheta este in curs in acest ...