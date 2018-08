Jucatorul de poker Dan Bilzerian s-a inrolat in armata armeana

Dan Bilzerian google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dan Bilzerian, jucatorul de poker devenit celebru datorita vietii sale extravagante, reflectate de postarile de pe contul sau de Instagram, s-a inrolat luni in armata armeana, informeaza DPA. Bilzerian, de origine armeana, a sosit in Armenia, a primit cetatenie si s-a inrolat in armata in aceeasi zi. Fratele sau, jucatorul profesionist de poker, Adam Bilzerian, a primit la randul sau cetatenia armeana. Dan Bilzerian, un aventurier, culturist si sustinator al al dreptului de a detine si purta arme, cunoscut pentru fizicul sau musculos, dar si pentru stilul sau de viata opulent, va ramane in Armenia pentru cateva zile inainte de a calatori in Thailanda. Relatarea nu a precizat si ce post va ocupa vedet ...