Judecata de apoi a barbatilor

Moare toata lumea de pe pamant si se duce in Rai. Dumnezeu vine si spune:

– Vreau ca barbatii sa formeze doua cozi. Una cu barbatii care in timpul vietii si-au dominat nevestele si una cu barbatii care au fost dominati de ele. Iar nevestele sa plece cu Sf. Petru.

Zis si facut. Cand D-zeu se uita din nou, femeile plecasera si barbatii formasera doua linii. Coada celor dominati de neveste avea peste 100 km, iar coada celor care isi dominasera nevestele era compusa dintr-un singur om. Dumnezeu se adreseaza barbatilor:

– Ar trebui sa va fie rusine! V-am creat dupa chipul si asemanarea mea si v-ati lasat tinuti sub papuc! Priviti-l pe singurul dintre voi care a stiut sa stea drept si m-a facut sa fiu mandru de el! Spune-le, fiul meu, cum ai reusit sa fii singurul barbat din aceasta coada?

– Nu stiu, nevasta-mea m-a pus sa stau aici…

