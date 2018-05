Judecata lui Liviu Dragnea, la final! Decizie de ultima ora a magistratilor de la ICCJ

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dezvaluiri din sala de judecata! Liviu Dragnea se afla marti la ICCJ unde are loc ultimul termen in procesul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman. Citeste si: Liderul PSD are mari emotii! Asteapta raspunsul de la ICCJ - UPDATE Magistratii au declarat inchisa cercetarea judecatoreasca, urmand ca partile sa prezinte pledoariile finale si inculpatii sa sustina ultimul cuvant. Sentintele nu vor fi pronuntate astazi, ci va fi stabilit un termen ulterior, potrivit ziare.com. DNA a raspuns ICCJ privind colaborarea cu SRI in cauza, mentionand ca sprijinul a constat in furnizare ...