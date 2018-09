Judecatoare de la Curtea de Apel Cluj, amenintari la adresa unui jurnalist clujean. Totul s-a intamplat duminica seara

Adina Lupea

Fiind adeptul ideii ca un jurnalist nu poate sa isi dea jos haina profesionala la ora 5, sa o atarne in cui si sa plece acasa pur si simplu, sunt mereu conectat la telefonul mobil, whatsapp, Facebook Messenger, alerte de tot soiul, sms-uri, emailuri, apeluri. Eu stiu ce papara imi iau acasa de la sotia mea, mai ales cand suna telefoanele la unu noaptea, cand cineva imi cere ajutorul sau cand exista evenimente.

Este si motivul pentru care i-am raspuns judecatoarei Adina Daria Lupea duminica seara, seara tarziu, la cuvintele scrie pe Facebook Messenger. Am avut un week end plin, cu o seara de vineri in care am chemat ambulanta pentru o problema medicala a sotiei mele care acuza dureri foarte mari, o sambata si o duminica in care am stat cu Fane, baietelul meu, agitat maxim ca o vedea pe maica-sa urland de durere, iar inceputul conversatiei cu judecatoarea Lupea m-a gasit cu Fane in brate, facandu-i baie la zece seara, inainte de culcare.

In trecut, am avut convorbiri SPORADICE cu aceasta judecatoare, cel mai des provocate de ea, caci Adina Lupea are o anumita limbarita social media, mai ales la orele serii, cand o ia pe uleiul alcoolului. Nicidecum nu suntem prieteni, nicidecum nu suntem macar amici, am interactionat telefonic prima oara acum FIX 8 ani si de atunci ne-am vazut doar o data, in studiul televiziunii NCN.

In general, ca jurnalist de investigatii si patron de media, mi-am impus o stare de retinere fata de orice relationare cu persoanele importante din Cluj: nu ma duc la botezuri de deputati, aniversari de senatori, paranghelii de primari, nu ma cunosc intim cu procurori sau judecatori, inclusiv cu avocatul meu, Mihai Lapusan, n-am iesit in familie la masa decat o data in 14 ani de colaborare.

Aseara, judecatoarea Adina Lupea a reusit sa ma scoata din tatani prin tupeul ei bahic si prin isteria cu care a abordat restul conversatiei cu mine. Pana sa va spun despre ce a fost vorba aseara, trebuie sa marturisesc ca acum 8 ani, din generozitate, si nu e un substantiv fatarnic, am iertat-o pe aceasta judecatoare de o expunere care ar fi aratat opiniei publice cat e ea de fucked-up in viata personala. Aveam si legitimitate, caci viata personala, imbibata temeinic cu alcool, se rasfrangea si se rasfrange si azi in meseria de jude.

Intrebarea care se pune si azi, intrebare pe care i-am pus-o si judecatoarei de atunci Adina Daria Lupea e: cum poate un judecator care bea FOARTE DES cantitati insemnate de alcool sa mearga cu mintea limpede la instanta a doua zi dimineata si, judecator de penal fiind, sa decida corect si rational destinul si libertatea atator oameni, daca ea se comporta asa cum veti vedea mai jos, daca mintea judecatorului este alterata nu numai de alcool, ci si de conspiratii si paranoia asa cum voi arata mintenas.

Pana atunci, sa va prezint primul meu contact cu judecatoarea Lupea Adina. Se intampla in 2010, cand aveam informatii extrem de curate ca ea, ca judecator, e presata si santajata de un alt judecator, Delia Purice, ca sa faca anumite lucruri intr-un dosar ce il privea pe un mare om de afaceri de atunci.

Pentru ca pe ea nu o stiam, l-am contactat initial pe sotul sau de atunci, Marius Lupea, un magistrat foarte echilibrat, caruia i-am cerut o scurta intalnire in holul Hotelului Opera Plaza. Si scurta a si fost. Marius Lupea mi-a spus ca nu se baga in speta, ca va transmite dorinta mea de a vorbi cu judecatoarea Adina Lupea, dar ca ar prefera daca as putea chiar sa nu scriu, caci sunt chestii sensibile.

Tin minte foarte bine ce i-am spus, si anume ca fac oricum subiectul.

Doua zile mai tarziu, primesc un telefon tot la ora tarzie de seara, era judecatoarea Adina Lupea cu o voce vizibil afectata de alcool care mi-a spus ca discuta cu mine, ca stie ca o inregistrez, dar, precauta, mi-a spus ca tot ce vorbim e off the record, lucru pe care l-am respectat pana azi.

Am avut cel putini 3 sesiuni de convorbiri telefonice, mai lungi de o ora, in care Adina Lupea a trecut prin mii de stari in discutia cu mine: de la isterie, la ironie, la resemnare, la vina, a facut destainuiri intime si mi-a confirmat santajul, mi l-a si indicat (doua lucruri extrem de intime), dar mi-a interzis categoric sa folosesc ceva. Ceea ce am si facut. In ziar, a aparut DOAR comentariul ei dictat de ea, nimic altceva. Cu atat mai surprins am fost cand am vazut cat de mincinoasa a fost Adina Lupea confruntata fiind de Inspectia Judiciara, cand, ca o nesimtita, a dat vine pe porcul de jurnalist, insinuand ca eu am decontextualizat afirmatiile ei.

Dupa aproape un deceniu, poate ma enervez si public convorbirile alea, ca sa arat cat de slab isi face CSM treaba cand ancheteaza asemenea spete.

Cert e ca din primele interactiuni cu ea, mi-au ramas imprimate in minte, culmea!, propriile mele intrebari adresate ei fatis:

- Daca esti atat de beata si atat de stresata si atat de varza psihic, cum poti sa te duci luni dimineata la instanta cu mintea si inima curate?

Ca sa intelegeti mai bine ca nu e vorba de nicio amicitie, nu am mai vorbit cu doamna judecator pana acum doi ani. Deci 6 ani de pauza, cam mult pentru o "prietenie de o viata"?!

Si am reluat contactele in contextul cutremurelor din Justitie, a protocoalelor, a smashurilor legislative. Atat ea, cat si alti judecatori (Dana Garbovan, Cristian Danilet) au fost invitati mereu in emisiunile NCN, fara niciun alt deziderat decat ideea de a arata publicului larg ce gandesc vocile cu adevarat implicate in actul de Justitie.

Aparand la televizor la NCN, un clujean mi-a trimis acum ceva luni, niste poze cu judecatoarea Adina Daria Lupea, cumparandu-si de la alimentara cartierului, o sticla de Ballantines pe datorie. In conditiile in care asta nu era o intamplare singulara. Pe scara cu doamna judecator, sta si un bun prieten de-al meu caruia i-am nanasit fetita. Mi-a confirmat si el aerele de printesa a Justitiei pe care si le aroga in cartier judecatoarea, ba inclusiv detalii despre tonuri inalte, racnete, inclusiv faptul ca isi mai plezneste concubinul, ba chiar si ca are un caine care se pisa peste tot pe scara. Am ras bine, inclusiv de faza cu Ballantines, nu am publicat pozele, mi-am zis ca sunt chestii de viata personala, le-am lasat in plata Domnului.

Era necesara o asemenea introducere, ca sa intelegeti cat de socat am fost sa vad aseara ca judecatoarea de Curte de Apel ma interpeleaza la ora 10 seara cu un rahat de problema. A se remarca tonul arogant-amabil gen: "ba, il stii pe ALA? ca daca ma pun pe el, il sparg":

Va dati seamaaa? La 10 seara duminica, doamna Lupea, judecator la Curtea de Apel Cluj, il intreaba pe unul dintre cei mai cunoscuti ziaristi din oras daca il stie pe "nenea" Ungureanu, actualmente deputat, ca sa rezolve o problema cosmic de majora despre gresia din balcon?!

I-am raspuns cat de civilizat am putut ca nu ma intereseaza "speta" cu gresia si daca vrea, sa ii scrie lui Ungureanu. Am incercat sa inchid de mai multe ori discutia, i-am spus ca nu fac "medieri", ca nu sunt avocat. Iata ce a raspuns.

Iata cum raspunde doamna JUDECATOR Adina Lupea, amenintand voalat, trecand la ironii, exact stilul ala vechi de smen invatat la spriturile cu Nelu Otel:

Am pastrat cat am putut tonul civilizat cu ea. Eram cu un copil in brate ce plangea si doamna judecator inca avea orgoliul neostoit. Ba, mai mult, m-a luat la misto.

sss

Desi i-am explicat ca nu ma intereseaza problema ei cu concubinul ce pus gresie pe 300 de lei, tanti insista. Apoi trece la mizerii, insinuand in paranoia ei de alcoolista ca as fi la bere cu Ungureanu.

Ungureanu nu bea, toti stiu asta.

In plus, eram acasa cu pruncul.

M-a iritat maxim ca o ditamai judecatoare alege sa mai ia la perpulis la zece seara, pe TIMPUL MEU, acuzand conspiratii masonice impotriva-i. Dar eram abia la inceputul paranoiei.

Tovarasi, in timpul meu liber si in conversatiile mele aleg sa vorbesc cat vreau si cum vreau. Insa am ramas socat de paranoia alcoolica a doamnei. In viziunea ei, alterata de tarie, la momentul discutiei, eram cu un deputat si, aduceti psihiatrul!, ii dadusem telefonul meu mobil sa scrie el in numele meu, eu fiind lobotomizat de frica. Asta e judecatoare care a mers azi la instanta sa judece dosare penale, da?!

Noi nu ne stim de o viata, v-am explicat mai sus.

Fiindca dementa alcoolica are nevoie de certificari, doamna judecator a ales sa ma sune, FRATEEEE, la zece seara si NU O DATA, de doua ori! Ca sa ii clarific eu, ca la gradinita alcoolistilor, ca e vorba despre mine, da?

Iar noaptea mintii alterate a continuat: judecatoarea si-a mutat tinta paranoiei pe mine. E clar: cineva m-a pus. Cineva m-a pus sa prevad ca o sa imi scrie o judecatoare de Curte de Apel beata ca sa imi povesteasca despre gresia concubinului pe care il bate.

Ca sa isi creeze aparantele de nevinovatie pentru ce scrisese pe privat, Lupea baga pe wall o ineptie, acuzandu-l pe Ungureanu nu se stie de ce.

Apoi revine: ma face drogat (eu nu consum decat alcool si vagin, mergem la poligraf!), ma jigneste ca sunt PLATIT (schizofrenie), apoi ma ameninta. Si nu o data.

Si, la final, ca intr-un film de serie B, pe messenger imi scrie si concubinul ei, ala care ia bataie de la "duamna". E cocos, am atentat la barbatia lui:

Ok, trecand peste soc, peste rasetele pe infundate astarnite de situatia penibila, revin cu intrebarea:

voi va dati seama ca mazeta asta este judecator la Curtea de Apel Cluj, ca face seara chestii de genul asta, ca isi satureaza mintea cu alcool si apoi vine la instanta????

PS: Da, da, am sesizat Curtea de Apel Cluj si CSM. Macar sa ne radem, fiindca CSM e si asa frectie la un picior de lemn, la fel de inutil ca si Colegiul Medicilor.

