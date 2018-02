Judecatoarea care l-a bagat la pușcarie pe Dan Voiculescu joaca dur. Folosește o cale extraordinara de atac

Judecătoarea care l-a băgat în puşcărie pe mogulul Dan Voiculescu joacă tare. Camelia Bogdan pare că îşi joacă cariera din magistratură şi face un pas important. Aceasta a decis să folosească o cale extraordinara de atac si a cerut anularea hotărârii de a fi mutata la Targu Mures. Bogdan vrea ca Înalta Curte să revizuiasca decizia prin care a fost sanctionata cu mutarea disciplinara la Curtea de Apel Targu Mures pentru o perioada de sase luni.

Magistratul a depus la Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) o contestatie in anulare impotriva deciziei definitive prin care a fost sanctionata disciplinar. "Caseaza in parte hotararea atacata, in ceea ce priveste sanctiunea excluderii din magistratura, pe care o inlocuieste cu sanctiunea constand in mutarea disciplinara pe o perioada de 6 luni, la Curtea de Apel Targu Mures, incepand cu data de 15 ianuarie 2018", se precizeaza in solutia adoptata pe 13 decembrie cu majoritate de voturi de completul de judecata de la ICCJ.

Decizia a fost luata de un complet de 5 judecatori, la un scor strans. Trei judecatori au fost pentru sanctiune disciplinara: iar alti doi judecatori au aratat ca Bogdan nu trebuie sanctionata.

Camelia Bogdan oferă şi patru motive pentru care prima decizie ar trebui să fie anulat. Priul ar fi că aceasta a fost semnata de magistratul asistent. "Este de notorietate ca, potrivit art. 426 C.pr.civ, hotararea se redacteaza de unul dintre judecatorii care au participat la solutionarea cauzei si se semneaza de toti membrii completului de judecata. In caz de impiedicare a unuia dintre acestia, hotararea se semneaza in locul sau de presedintele completului, iar daca nici acesta nu poate semna, hotararea se semneaza de presedintele instantei", arata Camelia Bogdan.

Camelia Bogdan mai spune că s-a ignorat un act emis de ANI şi că doi magistrati ar fi fost in incompatibilitate. În fine, ultimul motiv invocat este jurisprudenta Inaltei Curti. Camelia Bogdan ar fi fost privata de o judecata impartiala, "aspect ce deriva din tratamentul discriminatoriu la care am fost supusa de cele trei doamne judecator, care au ignorat practica unitara a Inaltei Curti de Casatie si Justitie in ipotezele in care nu se retine cumulul de functii.", mai spune sursa citată.