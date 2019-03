Judecatoarea care l-a condamnat pe Mazare la 9 ani de inchisoare vrea sa plece de la ICCJ

Ioana Bogdan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sectia pentru judecatori a CSM urmeaza sa decida, in sedinta de joi, 14 martie, asupra cererii formulate de Ioana Bogdan, judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, de exprimare a acordului referitor la o eventuala detasare la Institutul National al Magistraturii, in vederea ocuparii unui post de formator cu norma intreaga. Ioana Bogdan a facut parte din completul care in luna februarie l-a condamnat pe Radu Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, la 9 ani de inchisoare, alaturi de judecatorii Ionut Matei si Ioana Alina Ilie. Radu Mazare contesta condamnarea de 9 ani de inchisoare in dosarul retrocedarii plajelor Ioana Bogdan de la ICCJ a facut parte si din completul care l-a condamnat p ...