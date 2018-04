Judecatoarea CCR, Mona Pivniceru, face noi dezvaluiri despre Arhiva SIPA

Mona Pivniceru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mona Pivniceru, judecator CCR si fost ministru al Justitiei in Guvernul USL, a fost audiata marti, 17 aprilie, in Comisia SIPA din Parlament. Aceasta le-a relatat membrilor comisiei demersurile pe care le-a facut in legatura cu arhiva fostului serviciu de informatii al Ministerului Justitiei. „Intrebarea a fost ce demersuri am facut in perioada mandatului meu in legatura cu arhiva SIPA. Am explicat comisiei ca la plecarea mea din mandatul de ministru al Justitiei era pe site-ul Ministerului Justitiei un proiect de hotarare de Guvern cu privire la lichidarea acestei arhive, in sensul intrarii in ea a unei comisii compusa din reprezentanti ai Ministerului Justitiei, ai Arhivelor Nationale, observ ...