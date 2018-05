Judecatoarea Dana Girbovan, mesaj DUR la adresa DNA: "In timp ce dansa iese cu capul sus, noi, cei ramasi, nu putem decat sta cu capul plecat, atat din respect, cat si de rusine"

Dana Girbovan google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatoarea Dana Girbovan, presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, a postat un mesaj devastator pentru DNA pe pagina sa de . „Am citit azi comunicatul Sectiei pentru judecatori a CSM si m-am bucurat ca, pentru prima data, asumandu-si rolul de garant al independentei judecatorilor si al instantelor, Sectia a denuntat public practica abuziva a DNA din dosarul Birsan de a cerceta judecatori pentru hotararile pe care le pronunta. Pregatisem o postare in aceasta seara in care aratam ca acest caz nu este izolat, doarece au fost si alte cauze in care judecatori au fost cercetati, suspendati din functii, in dosare cu grave neregularitati si abuzuri constatate prin hotarari definitve. ...