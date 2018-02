Judecatoarea Dana Girbovan: Procurorul general are obligatia de investiga fiecare dezvaluire, nu de a gasi scuze si a emite slogane cu 'penali'

Judecătoarea Dana Gîrbovan, preşedintele Uniunii Naţionale a Judecătorilor din România, intervine în scandalul public generat de dezvăluirile făcute de fostul deputat Vlad Cosma cu privire la practicile posibil ilegale ale DNA Ploieşti. Gîrbovan îi transmite un mesaj clar procurorului general, dar indirect şi preşedintelui Iohannis: dezvăluirile despre posibile abuzuri trebuie investigate, nu minimalizate, chiar dacă sunt făcute de "penali".

Intervenţia judecătoarei Dana Gîrbovan, pe Facebook:

"Procurorul General, domnul Augustin Lazar, are obligatia nu de a gasi mereu scuze si de a emite slogane despre “penali” pentru a minimaliza fiecare clamat abuz al procurorilor expus in spatiul public, ci de a investiga cu celeritate absolut fiecare astfel de dezvaluire, pentru a dovedi ca procurorii pe care-i are in subordine respecta legea.

Aceasta este practica in orice tara democratica si reteta de succes pentru a mentine credibilitatea oricarei institutii: daca acuzatia se dovedeste a fi nereala, dovedesti ca ai mecanisme de verificare si control care functioneaza in timp util, dar daca acuzatia se dovedeste a fi reala, poti lua masuri pentru a opri abuzurile la timp, fara a discredita iremediabil o institutie.

Obligatia Procurorului General de a investiga cu celeritate aceste dezvaluiri rezulta din statutul sau de conducator al Ministerului Public, autoritate de rang constitutional ce "reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor".

Or, ceea ce vedem ca e dezvaluit de presa in ultimul an, cu privire in special la practicile procurorilor DNA, nu are legata nici cu interesul societatii ori apararea ordinii de drept, nici cu apararea drepturilor si libertatilor cetatenilor.

Procurorul General are obligatia fata de fiecare cetatean al Romaniei de a da socoteala si explicatii despre absolut fiecare clamat abuz al procurorilor pe care-i are in subordine.

Daca dezvaluirile din aceste zile cu privire la practicile procurorilor DNA se dovedesc a fi adevarate, atunci suntem in prezenta unor fapte de o gravitate exceptionala, ce reprezinta un real atac la statul de drept si democratia din Romania, compromitand insasi justitia si lupta anticoruptie.

Este usor de observat cum, de fiecare data cand apar dezvaluiri publice despre practicile abuzive ale procurorilor, sunt voci care muta discutia de la continut, de la fond, la forma: de ce au iesit acum inregistrarile, sunt livrate cu rea credinta, protejeaza interese personale, sunt atacati procurorii DNA pentru ca "isi fac treaba" etc. Si, bineinteles, aceleasi voci ne asigura ca nu este cazul sa ne facem griji, deoarece acestea sunt livrate de "penali".

O asemenea abordare este nu doar gresita, ci de-a dreptul distructiva, compromitand pe termen mediu si lung tocmai activitatea procurorilor, cu precadere a celor din structurile anticoruptie.

Daca se dovedeste a fi adevarat ca dosare ce privesc un fost premier al Romaniei si al Marii Britanii se bazeaza pe denunturi inventate de procurorii DNA, asa cum transpare din inregistrarile prezentate de presa in seara zilei de 21 februarie, evident ca te intrebi cate dosare DNA sunt afectate de practici similare si ce garantii de credibilitate mai exista ca anchetele anticoruptie au fost si sunt facute cu respectarea stricta a legii, asa cum se clameaza?

Exista o ratiune pentru care zeita justitiei apare legata la ochi: pentru a nu vedea cine este in fata sa.

"Penal" sau monument de moralitate, sarac sau bogat, Stat sau cetatean – este irelevant; toti sunt egali in fata legii si a justitiei, vocea fiecaruia trebuind a fi, deopotriva, ascultata.

Asa ar trebui sa fie, deoarece realitatea de azi ne arata cat de departe suntem de insasi idea de justitie, chiar si la nivel de mentalitate.

"Se presupune ca noi lucram legal" – ne spune Procurorul General. “DNA respecta legea” – ne asigura procurorul sef DNA. “Cetatenii trebuie sa dea un cec in alb magistratilor” – ne indeamna judecatorul Cristi Danilet.

Cu cat o institutie sau o persoana are o putere mai mare, cu atat aceasta trebuie sa fie verificata mai temeinic, este regula ce se practica in tarile cu democratii consolidate. Exact cum spunea presedintele american Ronald Reagan: “trust, but verify” (ai incredere, dar verifica).

Personal am cerut inca din 2014-2015 sa fie verificat fiecare clamat abuz, fiecare plangere privind un abuz. Am spus inca de atunci ca fiecare abuz va avea efectul unui bumerang ce va lovi la temelia increderii in justitie si va discredita lupta anticoruptie.

Lipsa de reactie imediata a Procurorului General in a investiga cu celeritate aceste dezvaluiri, ori fluturarea de slogane de genul "activitatea conducerii DNA-ului este in mod clar una performanta. Ei au fost foarte eficace", cum a sustinut Procurorul General intr-o relatare de presa in dimineata zilei de 22 februarie, nu fac decat sa adanceasca neincrederea in activitatea procurorilor DNA, in loc sa o consolideze.

Cum sa mai aiba incredere cetatenii in justetea dosarelor penale, in lupta anticoruptie, daca in fata acestor dezvaluiri ceea ce li se transmite este sa stea linistiti la locurile lor, ori sa aiba incredere ca statul vegheaza la binele lor?

Nu cu astfel de slogane si practici functioneaza o justitie intr-o democratie si nu asa functioneaza statul de drept.

Fiecare cetatean are dreptul la adevar, iar adevarul se refera la fapte. Pentru acest motiv adevarul se descopera cu efort, prin cercetari reale si anchete serioase, iar nu prin slogane gen “noi respectam intotdeauna legea”.

Intr-o conferinta de presa tinuta anul trecut, in contextul modificarilor la legile justitiei, Procurorul General dadea asigurari intregii societati romanesti ca procurorii pe care-i are in subordine sunt la standarde europene.

Practicile unor procurori DNA devoalate de presa, daca se confirma, nu doar ca sunt straine standardelor europene, dar par a fi copiate din practicile procuraturii sovietice care nu ar trebui sa-si mai aiba locul in Romania.

In fata acestor dezvaluiri publice, Procurorul General are obligatia de a investiga cu celeritate absolut fiecare astfel de dezvaluire, pentru a dovedi ca procurorii pe care-i are in subordine respecta legea si merita increderea cetatenilor in activitatea lor."

